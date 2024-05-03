Sharon Stone'dan Kurtlar Vadisi itirafı: Çok iyi para verdiler ama...

Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, yıllar önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuştu.

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Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Sharon Stone 2005 yılında, usta aktör Andy Garcia ile birlikte Kurtlar Vadisi dizisine konuk olmuştu.Stone'un, dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile öpüşme sahnesi uzun süre gündem olmuştu.

Stone, Turkish Tea Talk with Alex Salmond programında sette yaşananlara dair açıklamada bulundu.

Stone "Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Andy ile neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikaneydik. İnanılmaz kıyafetler giymiştik. Gördüğüm en lüks setti ama kimse İngilizce konuşmuyordu ve biz ne yaptığımızı hiç anlamamıştık" dedi.



Oyuncu "Andy ile birbirimize baktık. 'Burada neler oluyor hiçbir fikrim yok' dedim. O da 'Benim de' cevabını verdi" ifadelerini kullandı.



Dizide rol almaları için kendilerine çok iyi para verildiğini belirten Stone, dizide Lisa karakterine hayat vermişti. Garcia ise Amon karakterini canlandırmıştı.



Öte yandan, Sharon Stone, oyunculuk performansını artırmak için rol arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmesini talep eden film yapımcısının kimliğini açıklamıştı. Stone, Silver filminin yapımcısı Robert Evans'ı suçlarken başrol oyuncusu William (Billy) Baldwin'den sert yanıt geldi.

Billy Baldwin, Sliver filminin yapımcısı hakkındaki iddiaları nedeniyle Sharon Stone'a sert sözlerle cevap verdi. Silver filminde rol alan 61 yaşındaki Billy Baldwin X’te yaptığı açıklamada "Sharon Stone'un bunca yıl sonra neden benim hakkımda konuşmaya devam ettiğinden emin değilim? Hâlâ bana aşık mı yoksa bunca yıldan sonra onun tekliflerini geri çevirdiğim için hâlâ incinmiş durumda mı? dedi.

Oyuncuyu hakkında bildiklerini anlatmakla tehtit eden Billy:

"Acaba bir kitap yazıp Sharon hakkındaki rahatsız edici, müstehcen ve profesyonellikten uzak hikâyeyi anlatsam mı? Bu eğlenceli olabilir." dedi.