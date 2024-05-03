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Araç sahipleri dikkat benzin ve motorine zam, otogaza indirim! Litre fiyatı belli oldu

Araç sahipleri dikkat benzin ve motorine zam, otogaza indirim! Litre fiyatı belli oldu

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim var mı diye merak ediyor .Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, tabelalar değişti. Motorin ve benzine zam gelirken, otogazda ise indirim var...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor. NTV'de yer alan habere göre   benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.

Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.

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