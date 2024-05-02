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Altın fiyatlarında düşüş var! Gram, çeyrek fiyatına bakın, İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı

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Altın fiyatlarında düşüş var! Gram, çeyrek fiyatına bakın, İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı

Yatırımcı altın fiyatlarındaki düşüşü şaşkınlıkla takip ediyor. Güne önceki kapanışın altında başlayan gram altın 2 bin 410 liradan alıcı buluyor. Peki yatırımcı ne yapmalı? İşte altın piyasası...

Altın fiyatlarında düşüş var! Gram, çeyrek fiyatına bakın, İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı

Dün, ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş kaydeden altının gram fiyatı günü 2 bin 420 liradan tamamladı.

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Altın fiyatlarında düşüş var! Gram, çeyrek fiyatına bakın, İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı ve 2 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor.

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Altın fiyatlarında düşüş var! Gram, çeyrek fiyatına bakın, İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 20 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarında düşüş var! Gram, çeyrek fiyatına bakın, İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 315 dolardan işlem görüyor.

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