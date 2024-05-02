Altın fiyatlarında düşüş var! Gram, çeyrek fiyatına bakın, İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı
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Yatırımcı altın fiyatlarındaki düşüşü şaşkınlıkla takip ediyor. Güne önceki kapanışın altında başlayan gram altın 2 bin 410 liradan alıcı buluyor. Peki yatırımcı ne yapmalı? İşte altın piyasası...
Dün, ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş kaydeden altının gram fiyatı günü 2 bin 420 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı ve 2 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 20 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 315 dolardan işlem görüyor.
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