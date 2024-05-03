Nisan ayı enflasyonu yüzde 3.18 yıllık bazda yüzde 69.80 oldu

Nisan ayı enfyasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 69,80 olduAbone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,18 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 69,80 seviyesine yükseldi.
Ekonomistlerin beklentisi nisan ayında TÜFE'nin yüzde 3,22 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 69,87 seviyesine yükselmesi yönündeydi.
Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70 oranında artış gösterirken; şubatta yüzde 4,53 yükselişle beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. TÜFE mart ayında ise, yüzde 3,16 olmuştu.