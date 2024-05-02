Hatay'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.23'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi.