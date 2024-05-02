Hatay'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.23'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 2, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-05-02
Saat:21:23:33 TSİ
Enlem:36.22333 N
Boylam:36.0425 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/wwbwbIE3AX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi