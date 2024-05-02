BIST 10.209
DOLAR 32,36
EURO 34,76
ALTIN 2.397,91
HABER /  GÜNCEL

Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi

Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da, balkonu çöken 36 dairenin bulunduğu 6 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Abone ol

Ambarlı Mahallesi Birtan Sokak'taki binanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, binanın 37 yıllık olduğu ve daha önce "orta hasarlı raporu" verildiği belirlendi, ardından 36 dairenin olduğu bina tahliye edildi.

Bina sakinlerinden gidecek yeri olmayanların ekipler tarafından otellere yerleştirileceği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz'ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Öz'ü kabul etti
Yaşar Güler: Bazı dostlar PKK/YPG'ye eğitim veriyor, aklımızla dalga geçmesinler
Yaşar Güler: Bazı dostlar PKK/YPG'ye eğitim veriyor, aklımızla dalga geçmesinler
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
IMF'den Türkiye açıklaması: Merkez Bankası doğru yolda
IMF'den Türkiye açıklaması: Merkez Bankası doğru yolda
Türkiye'den İsrail ile ilgili flaş karar! Tüm ticaret ilişkileri durduruldu
Türkiye'den İsrail ile ilgili flaş karar! Tüm ticaret ilişkileri durduruldu
Al-Musrati'ye verilen ceza belli oldu! Fred'in ayağı kırılacaktı
Al-Musrati'ye verilen ceza belli oldu! Fred'in ayağı kırılacaktı
ABD Başkanı Biden'dan Filistin'e destek gösterileri hakkında açıklama
ABD Başkanı Biden'dan Filistin'e destek gösterileri hakkında açıklama
TBMM'de Fransa'ya karşı bildiri! Tezkere kabul edildi
TBMM'de Fransa'ya karşı bildiri! Tezkere kabul edildi
Bedelli askerliğe gelecek zam sonrası 200 bin lirayı geçecek
Bedelli askerliğe gelecek zam sonrası 200 bin lirayı geçecek
Şener Söğüt’ün eşinden manidar paylaşım: Reis'in yükü hafifledi!
Şener Söğüt’ün eşinden manidar paylaşım: Reis'in yükü hafifledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti