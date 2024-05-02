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Türkiye'den İsrail ile ilgili flaş karar! Tüm ticaret ilişkileri durduruldu

Türkiye'den İsrail ile ilgili flaş karar! Tüm ticaret ilişkileri durduruldu

Türkiye'den İsrail ile ilgili yeni bir karar alındı. Bloomber'in haberine göre Türkiye, İsrail ile bütün ticari ilişkisini durdurarak ambargo uygulama kararı aldı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor..

Daha önce İsrail ile ambargo için ihracat kısıtlaması yapan Türkiye, bir adım daha attı.

Tüm ticari ilişkiler durdu

Türkiye, İsrail ile bütün ticari ilişkisini durdurarak ambargo uygulama kararı aldı.

Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre, Türkiye İsrail'e ve İsrail'den tüm ihracat ve ithalatı durdurdu.

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