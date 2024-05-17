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ŞOK Marketler'e 'İstihdamını En Çok Artıran Şirketler' ödülü

ŞOK Marketler'e 'İstihdamını En Çok Artıran Şirketler' ödülü

ŞOK Marketler, Capital500 Araştırması'nda "İstihdamını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ödül aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketinin sıralandığı "Capital500" araştırmasında "İstihdamını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

ŞOK Marketler, 2023'te de yatırımlarını sürdürerek istihdam sayısını 45 binden 47 bine çıkardı. Şirketin istihdam başarısında geçen sene açtığı 674 yeni mağaza için gerçekleştirdiği işe alımların yanı sıra depo yatırımları da önemli rol oynadı.

Daha güçlü bir gelecek için kadınların ekonomiye katılımını artırmak ve fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla 2019'da başlatılan "ŞOK'ta Ben de Varım" projesini 2023'te genişletildi. Türkiye'nin deprem bölgesi başta olmak üzere farklı yörelerdeki kadın kooperatiflerinden kadınların ürettiği el emeği ürünler seçili ŞOK mağazalarında satışa sunuldu. İşbirliği yaptığı kadın kooperatiflerinin üretimine proje vasıtasıyla büyük katkı sağlayan şirket, kooperatiflerin gerçekleştirdiği kadın istihdamının da artmasını sağladı.

"Yatırımlarımızı sürdürerek istihdama katkı vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden biri olarak sürdürülebilir büyüme hedefleri kapsamında yatırımlarına devam ettiklerini vurguladı.

Demirel, 2023'te önceliklerinin deprem bölgesinde işe alım politikalarıyla Türkiye için istihdam üretmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak, istihdam anlayışımızı fırsat eşitliği temelinde inşa ediyoruz. Başarılı uygulamalarımız ve fırsat eşitliğine yönelik çalışmalarımızla, bugün çalışanlarımızın yarısından fazlasının kadın olmasının gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda 'ŞOK'ta Ben de Varım' projemizle kadınların ekonomiye ve istihdama katılımının artırılmasına katkıda bulunuyoruz. Capital500 araştırmasıyla istihdama olan önemli katkımızı bir kez daha tescillemiş olduk. Bu başarıda emeği geçen, her gün işini daha iyi yapmak için çalışan ve büyümemize katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ŞOK Marketler olarak yatırımlarımızı sürdürerek istihdama katkı vermeye devam edeceğiz."

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