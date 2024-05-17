Yürüyen merdiven bozuldu metrobüs durağında izdiham çıktı!

Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar, yoğunluktan giriş ve çıkışlarda zorlanıyor.

Abone ol

İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından biri olan Mecidiyeköy'de, istasyona doğru yukarı yönde hareket eden yürüyen merdivende dün meydana gelen arıza yüzünden giriş ve çıkışlarda izdiham oluştu. Arıza henüz giderilemezken, görevliler durağa kurdukları şeritlerle giriş, çıkışları kontrol altına almaya çalışıyor.



İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından biri olan Mecidiyeköy'de, istasyona doğru yukarı yönde hareket eden yürüyen merdivende dün meydana gelen arıza henüz giderilemedi.

Duraktan çıkışı sağlayan ve aşağı yönde hareket eden merdivenler çalışmaya devam ederken, ortadaki sabit merdivende de zaman zaman tıkanmalar oluyor.

Görevliler durağa kurdukları şeritlerle giriş, çıkışları kontrol altına almaya çalışıyor.

Durağa çıkışta ve girişte uzun kuyrukların olduğu alandaki görevliler, vatandaşlara diğer üst geçidi kullanmaları uyarısında bulunuyor.

Yürüyen merdivenin arızalı olduğundan yoğunluk yaşandığı ve vatandaşların üst geçit girişini kullanmaları gerektiğine ilişkin anonslar yapılıyor.