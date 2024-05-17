Seçimde el değiştiren Konya Emirgazi Belediyesi'nden pes dedirten muamele

Yerel seçim sonrası belediyelerden tepki çeken uygulamalar gelmeye başladı. Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Konya Emirgazi belediyesinde yüzde 54 engelli bir personel tuvaletin önünde bulunan masada görevlendirildi.

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31 Mart seçimleri sonrası muhalefet partilerin kazandığı belediyelerde işten çıkarma ve personele mobbing iddiaları tepkilere yol açtı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan Meclis oturumunda söz aldı ve konuyu gündeme taşıdı.

Baykan, Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Konya Emirgazi belediyesinde yüzde 54 engelli bir personelin tuvaletin önünde bulunan masada görevlendirildiğini söyledi.

Hangi belediyecilik anlayışının tezahürüdür?

TBMM'de söz konusu fotoğrafı paylaşan Baykan, konunun takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Seçim bölgem Konya’da muhalefet partileri tarafından yönetilmeye başlanan belediyelerde mobbing ve işten çıkarmalarla ilgili birçok şikâyet gelmeye başladı. Daha bugün gelen bir bilgi “Pes!” dedirtecek cinsten. Konya’da bir belediyemizde yüzde 54 engelli bir personelin görevi fen işleri başkanlığında büro personeli olmasına rağmen, bir parkta bulunan tuvaletin önüne konulan bir masaya oturtulması ve yeni görev yeri olarak bildirilmesi hangi vicdanın eseri, hangi belediyecilik anlayışının tezahürüdür? İlgili personelin engelli olması nedeniyle şimdilik buradan kişi ve belediye ismi vermiyorum, dileyen vekillerimize bilgisi verilecektir. Milletvekili arkadaşlarımdan belediyelerinde yapılan bu tarz uygulamaları takip etmelerini, böyle vicdan sızlatan durumlara müsaade etmemelerini temenni ediyorum. İnsanların işi, ekmeği ve kişilik haklarıyla uğraşmaya devam ederlerse bizler de bunları söylemekten, haklarını savunmaktan geri durmayacağız. Yönetimine geldiğiniz belediyelerdeki işiniz engelli personelle uğraşmak mıdır? Ayıptır, günahtır! Gözümüz üzerinizde olmaya devam edecektir."

Öte yandan gazeteci Mehmet Acet söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, belediye yönetimine tepki gösterdi. Acet, "Maksadın bu şahsı aşağılamak olduğu çok açık. Hangi gerekçeyle olursa olsun böyle bir muamele kabul edilemez. Yazık gerçekten" ifadelerine yer verdi.