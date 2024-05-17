Şenol Güneş için resmi açıklama geldi! İmzayı attı

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet ederken yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Adaylar arasında Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş bulunurken, Güney Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.

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Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından takımı sezon sonuna kadar teknik sorumlu Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın gündemine gelen isimlerin başında Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş geliyordu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, Şenol Güneş ile ilgili resmi açıklama geldi.

Güney Kore Milli Takımı'nın başına geçiyor

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, deneyimli çalıştırıcıyla anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.

MK Sport'a konuşan yetkili,"Güney Kore Futbol Federasyonu, milli takım başantrenörlüğü için Şenol Güneş'e öncelik veriyor. Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğü için kararlı. Görüşmeler en kısa sürede tamamlanabilir." dedi.