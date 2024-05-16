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1. Lig'in play-off'unda tur atlayan ilk takım belli oldu!

1. Lig'in play-off'unda tur atlayan ilk takım belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme play-off'unda Bodrum FK sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı.

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Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi başladı. Bodrumspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-0 Bodrumspor lehine sona erdi ve Bodrum ekibi üst tura yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7. dakikada Haqi Osman'dan geldi. 

BODRUM FK 2- 0 BOLUSPOR

STAT: Bodrum İlçe

HAKEM: Çağdaş Altay

BODRUM FK: Diogo De Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Burak Çoban, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Gigic, Naby Oulare, Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı, Jefferson, Avramovski, Batuhan İşçiler

GOLLER: 80' Celal Dumanlı, 90+7' Haqi Osman

BODRUM FK RAKİBİNİ BEKLİYOR

Geçen sezon değişen statüyle lig üçüncüsü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta diğer maçta Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşılaşacak.

Bu maçın kazananı yarı finalde iki maçlı eleme usulüne göre Bodrumspor ile karşılaşacak.

Finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak olan ekip bu elemenin ardından belli olacak. Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak

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