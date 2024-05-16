Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörü olabilir

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, milli takımın başına Şenol Güneş'in getirilmesi için görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

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2023-2024 sezonunun başında alınan istikrarsız sonuçların ardından efsaneleştiği Beşiktaş'tan istifa eden Şenol Güneş, 6 Ekim 2023 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor.

Bu sezon birçok isimle çalışan siyah-beyazlı takımda yeniden teknik direktör arayışları devam ederken favori adaylar arasında Şenol Güneş öne çıkıyor.

Güney Kore'den açıklama var

Üçüncü kez Beşiktaş'ın başına geçme ihtimali bulunan deneyimli teknik adam için başka bir ihtimal daha bulunuyor.

Başarılı ismin yeni adresiyle ilgili Güney Kore'den açıklama geldi.

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

Müzakereler sürüyor

MK Sports'a konuşan yetkili, şu sözleri sarf etti:

Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliği olarak görüyor ve müzakereler sürüyor. Güneş, Güney Kore'nin başantrenörlüğünü devralmaya kararlı, dolayısıyla müzakereler mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilir.