BIST 10.320
DOLAR 32,20
EURO 35,10
ALTIN 2.464,98
HABER /  SPOR

Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörü olabilir

Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörü olabilir

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, milli takımın başına Şenol Güneş'in getirilmesi için görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Abone ol

2023-2024 sezonunun başında alınan istikrarsız sonuçların ardından efsaneleştiği Beşiktaş'tan istifa eden Şenol Güneş, 6 Ekim 2023 tarihinden bu yana takım çalıştırmıyor.

Bu sezon birçok isimle çalışan siyah-beyazlı takımda yeniden teknik direktör arayışları devam ederken favori adaylar arasında Şenol Güneş öne çıkıyor.

Güney Kore'den açıklama var

Üçüncü kez Beşiktaş'ın başına geçme ihtimali bulunan deneyimli teknik adam için başka bir ihtimal daha bulunuyor.

Başarılı ismin yeni adresiyle ilgili Güney Kore'den açıklama geldi.

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

Müzakereler sürüyor

MK Sports'a konuşan yetkili, şu sözleri sarf etti:

Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliği olarak görüyor ve müzakereler sürüyor. Güneş, Güney Kore'nin başantrenörlüğünü devralmaya kararlı, dolayısıyla müzakereler mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Haluk Bayraktar duyurdu! Tarihi SİHA anlaşması gerçekleşti
Haluk Bayraktar duyurdu! Tarihi SİHA anlaşması gerçekleşti
Kripto düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Kripto düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı!
Motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı!
4 yaşındaki Arya'nın akıllara durgunluk veren ölümü
4 yaşındaki Arya'nın akıllara durgunluk veren ölümü
DEM Parti'den Kobani Davası kararlarına ilk tepki
DEM Parti'den Kobani Davası kararlarına ilk tepki
Kobani davasında kararın ardından eski AK Partili Bülent Turan: Hesabı sorulur demiştik
Kobani davasında kararın ardından eski AK Partili Bülent Turan: Hesabı sorulur demiştik
Kobani davasında karar açıklandı Kobani davasında kim kaç yıl hapis cezası aldı
Kobani davasında karar açıklandı Kobani davasında kim kaç yıl hapis cezası aldı
Almanya, EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı
Almanya, EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı
Yeni anayasa için tarih verdi! Kurtulmuş'tan AK Parti'ye kritik ziyaret
Yeni anayasa için tarih verdi! Kurtulmuş'tan AK Parti'ye kritik ziyaret
22 ilde 'Bozdoğan' Operasyonu: 239 kişi gözaltında
22 ilde 'Bozdoğan' Operasyonu: 239 kişi gözaltında
Bir ilde daha ekmeğe zam: 10 lira oldu
Bir ilde daha ekmeğe zam: 10 lira oldu
AK Parti'de fatura emekliye mi kesildi? Erdoğan değişim diyor kaybedenlerin ise keyfi yerinde!
AK Parti'de fatura emekliye mi kesildi? Erdoğan değişim diyor kaybedenlerin ise keyfi yerinde!