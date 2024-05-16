AK Parti'de fatura emekliye mi kesildi? Erdoğan değişim diyor kaybedenlerin ise keyfi yerinde!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda verdiği değişim mesajı gazeteci Hadi Özışık'ın da gündemindeydi. Özışık yaptığı değerlendirmede "AK Parti'nin içerisinde fatura kime kesilmiş biliyor musunuz. Aldığım kulisi söylüyorum. Faturayı emeklilere kesmişler" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin (Ak Parti) grup toplantısında konuştu. Parti içindeki kadrolarda değişim mesajı veren Erdoğan, "Yorulan, hatası olan varsa onları dinlenmeye alacağız" dedi. Partisindeki kadrolara yönelik değişim sinyali verdi.
Gündeme damga vuran vuran konuları, Perde Arkası'nda Hadi Özışık değerlendirdi.