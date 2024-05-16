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MSB duyurdu: Bin terörist öldürüldü

MSB duyurdu: Bin terörist öldürüldü

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre son 1 haftada 47 olmak üzere 1 Ocak tarihinden itibaren öldürülen terörist sayısı bine çıktı.

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Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada 47 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. 1 Ocak'tan itibaren öldürülen terörist sayısı 1000'e yükseldi.

Kamuda tasarruf süreciyle ilgili de değerlendirme yapan Bakanlık yetkilileri "Tasarrufa en fazla uyan bakanlıklardanız" dedi. Ukrayna Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretiyle ilgili de konuşan yetkililer, "tahıl koridoru" anlaşmasının yenilenmesine vurgu yapıldığını ifade etti..

MSB
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