BIST 10.164
DOLAR 32,21
EURO 35,11
ALTIN 2.470,01
HABER /  GÜNCEL

Siyonistler Filistin'i destekleyen İtalyan şefe saldırdı kan revan içinde kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Siyonistler Filistin'i destekleyen İtalyan şefe saldırdı kan revan içinde kaldı

İtalya'da Filistin'i destekleyen görüşleriyle bilinen ve "Chef Rubio" adıyla tanınan televizyon programcısı şef Gabriele Rubini, "siyonist" olarak tanımladığı kişilerce darbedildi.SU

Abone ol

Rubini, dün gece saatlerinde saldırıya uğradıktan sonra yüzü, gözü şişmiş ve kan içinde X platformundaki hesabından gönderi paylaştı.

"Teröristler. Bunlar Siyonist Yahudiler. Beni evimin dışında beklediler. 6 kişiydiler. Girişteki telleri beni katletmek için kestiler." ifadelerini kullanan Rubini, kendisine saldıranların arabasına da ciddi şekilde zarar verdiğini kaydetti.

Gabriele Rubini'nin görüntüleri sosyal medya hesaplarına koymasının ardından pek çok kişi saldırıya tepki gösterdi.

Rubini'nin saldırıya uğradığı haberinin ardından Roma Sapienza Üniversitesi'nde Filistin'e destek için çadır kurma eylemi yapan öğrenciler de pankart açarak ünlü şef için dayanışma mesajı paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Rubini'nin paylaşımının altına, "Çok ama çok üzgünüm. Daha önce benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküntü yaşıyoruz. Seninle büyük dayanışma içindeyim. Seni bu hale getirenlerin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Rubini de sabah saatlerinde hastaneden paylaştığı fotoğrafla kendisine gönderilen destek ve dayanışma mesajlarına teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kripto para düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor
Kripto para düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor
Candan kardeşler iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Candan kardeşler iddianamesinin detayları ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il belediye başkanlarıyla toplantı yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il belediye başkanlarıyla toplantı yaptı
ABD'nin Çin kararından sonra Microsoft harekete geçti
ABD'nin Çin kararından sonra Microsoft harekete geçti
Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi başkanlar Dursun Özbek ve Ali Koç'un derbi karnesi
Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi başkanlar Dursun Özbek ve Ali Koç'un derbi karnesi
 'Kural dışı' hac ziyaretlerine artık para cezası uygulanacak
 'Kural dışı' hac ziyaretlerine artık para cezası uygulanacak
Rekabet Kurulundan Google'a günlük para cezası kararı
Rekabet Kurulundan Google'a günlük para cezası kararı
Mudanya Belediye Başkanı makam aracını satışa çıkardı: İçime sinmiyor
Mudanya Belediye Başkanı makam aracını satışa çıkardı: İçime sinmiyor
Arda Güler, 71 dakikada bir gol atarak İspanyol gazetecileri kendine "hayran" bıraktı
Arda Güler, 71 dakikada bir gol atarak İspanyol gazetecileri kendine "hayran" bıraktı
Avrasya Tüneli'ne dev zam! Geçiş ücreti ne kadar oldu?
Avrasya Tüneli'ne dev zam! Geçiş ücreti ne kadar oldu?
17 yaşında kayboldu 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı
17 yaşında kayboldu 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı
Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi! Gümrükte el konulacak
Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi! Gümrükte el konulacak