BIST 10.183
DOLAR 32,21
EURO 35,10
ALTIN 2.471,69
HABER /  GÜNCEL

17 yaşında kayboldu 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

17 yaşında kayboldu 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Cezayir'de 17 yaşındayken kayıplara karışan kişi, 27 yıl sonra komşunun samanlığından çıktı. Yetkililer, kayıp kişinin senelerce samanlıkta zorla tutulduğunu açıkladı.

Abone ol

Cezayir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 17 yaşındayken kaybolan ve öldüğü düşünülen Omar bin Omran, 27 yıl sonra komşusunun samanla dolu bodrum katında canlı olarak bulundu. Şimdilerde 45 yaşında olan Omran'ın ailesi, kendisinin Cezayir hükümeti ile çeşitli İslamcı isyancı gruplar arasındaki iç savaş sırasında öldüğünü düşündüklerini söyledi.

Yetkililer, 27 yıl boyunca Omran'ın bodrum katında zorla tutulduğunu, 61 yaşındaki bir adamın tutuklandığını açıkladılar. Şüphelinin yalnız yaşayan bir memur olduğu belirtildi. 

Omar'ın ailesi ise kayıplara karışmasıyla beraber Onar'ın köpeğinin, kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin kapısının önünde uzun bir süre beklediğini hatırladılar.

Cezayir televizyonlarındaki haberlere göre, 61 yaşındaki şüpheli erkek kardeşi ile bir miras kavgası içindeydi. Yaşanan bir tartışamadan sonra kardeşi sosyal medya hesabından adamın bir kaçırma olayına karıştığına dair paylaşımlar yaptı.

Kurbanın ailesi paylaşımları görünce polise ihbarda bulundu. Polisin evine baskın düzenlediği adam kaçmaya çalıştı ancak yakalanarak gözaltına alındı.

Cezayir televizyon kanalı Bilad'a konuşan bir komşu: "Omar'ın zavallı annesi, Omar esaret altındayken, başına ne geldiğini bilmeden, bunca zaman onun gerçekten yakınında olduğunu bilmeden öldü" diye konuştu. 

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi! Gümrükte el konulacak
Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi! Gümrükte el konulacak
Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri 'dost ateşiyle' öldü
Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri 'dost ateşiyle' öldü
Hükümete kumpas planı! Hanefi Avcı, operasyonu yapan grubu açıkladı
Hükümete kumpas planı! Hanefi Avcı, operasyonu yapan grubu açıkladı
Ücretsiz olacak başvurular başladı! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu
Ücretsiz olacak başvurular başladı! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu
Bakmadan plan yapmayın! Sağanak ve fırtına geri geliyor
Bakmadan plan yapmayın! Sağanak ve fırtına geri geliyor
5 gündür haber alınamıyordu! Cesedi oturduğu binada bulundu
5 gündür haber alınamıyordu! Cesedi oturduğu binada bulundu
İBB'den TÜGVA kararı
İBB'den TÜGVA kararı
Uğur Dündar'dan 'Ayhan Bora Kaplan örgütünün 2 numarası ile görüştü' iddiasına açıklama
Uğur Dündar'dan 'Ayhan Bora Kaplan örgütünün 2 numarası ile görüştü' iddiasına açıklama
Adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışı başladı!
Adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışı başladı!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Tam gaz yükseliş sürüyor
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Tam gaz yükseliş sürüyor
MHP'li Feti Yıldız'dan 'etki ajanlığı' açıklaması: 'Hibe yiyici' kişi ve kurumlardan zaten beklemiyoruz
MHP'li Feti Yıldız'dan 'etki ajanlığı' açıklaması: 'Hibe yiyici' kişi ve kurumlardan zaten beklemiyoruz