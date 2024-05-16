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5 gündür haber alınamıyordu! Cesedi oturduğu binada bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
5 gündür haber alınamıyordu! Cesedi oturduğu binada bulundu

 Maltepe'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, oturduğu binanın bodrumundaki su kuyusunda ölü bulundu.

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4 katlı binanın bodrumundan gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum kata indi. Buradaki su kuyusunda bir erkek cesedi olduğunu fark eden apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Maltepe Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Cesedin, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Kal'a (70) ait olduğu belirlendi.

Cesedin kuyudan çıkarılması için itfaiye ve belediye ekipleri bodrum kata indi. Çalışmaların ardından kuyudan çıkarılan Kal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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