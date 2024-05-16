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MHP'li Feti Yıldız'dan 'etki ajanlığı' açıklaması: 'Hibe yiyici' kişi ve kurumlardan zaten beklemiyoruz

MHP'li Feti Yıldız'dan 'etki ajanlığı' açıklaması: 'Hibe yiyici' kişi ve kurumlardan zaten beklemiyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 9. yargı paketinde yer alan "etki ajanlığı" ile ilgili düzenlemeye gelen eleştiriler için, "Yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten her türlü “hibe yiyici” kişi ve kurumun bu yasa teklifini desteklemesini milli menfaatlere uygun açıklama yapmasını zaten beklemiyoruz" dedi.

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Başka devlet adına çalışıp Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturanlara dair 9. Yargı Paketi’nde yer alan ve kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak bilinen düzenlemeler bazı çevreleri rahatsız etti.

Düzenleme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

Muhalefet partileri ise düzenlemenin kendilerine yönelik olduğunu savunarak, pek çok kişinin hedef hâline geleceğini iddia ediyor.

"Hibe yiyiciler"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, düzenlemeye yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yıldız, "Ülke dışından hibe alan ,karşılığında etki ajanlığı yapan ,yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten her türlü “hibe yiyici” kişi ve kurumun bu yasa teklifini desteklemesini milli menfaatlere uygun açıklama yapmasını zaten beklemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Etki ajanlığı"

Yıldız, bir başka paylaşımında etki ajanlığı düzenlemesini böyle aktardı:  

"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda; Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranların cezalandırılması düzenlenmektedir. Bu kapsamda iktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar ve enerji gibi diğer yararlar da Devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içindedir. Bu gibi yararlar aleyhine gerçekleştirilen faaliyetler de suçun konusunu oluşturacaktır."

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