BIST 10.159
DOLAR 32,20
EURO 35,13
ALTIN 2.471,45
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan onaylı randevu sistemine ilişkin paylaşım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişine ilişkin paylaşımda bulundu.

Abone ol

Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda." mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Videoda, randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr internet adresi, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezinden yapılabileceği anımsatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT, teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i etkisiz hale getirdi
MİT, teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i etkisiz hale getirdi
İYİ Parti'de erime devam ediyor Bilal Bilici istifa etti
İYİ Parti'de erime devam ediyor Bilal Bilici istifa etti
Kenan Yıldızlı Juventus İtalya Kupası'nı kazandı
Kenan Yıldızlı Juventus İtalya Kupası'nı kazandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 yeni gözaltı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 yeni gözaltı
Gazze'de 12 İsrail askeri öldürüldü detaylar ortaya çıktı
Gazze'de 12 İsrail askeri öldürüldü detaylar ortaya çıktı
Japonya, ABD'li Senatörün, İsrail'e silah desteğini 'atom bombası' ile bağdaştırmasına tepkili
Japonya, ABD'li Senatörün, İsrail'e silah desteğini 'atom bombası' ile bağdaştırmasına tepkili
Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 150'ye çıktı
Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 150'ye çıktı
İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı
Bolu'daki dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'daki dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçildi
Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçildi
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Biz ateşkesi kabul ettik
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Biz ateşkesi kabul ettik
Yahudi yerleşimciler "Gazze'ye gittiği" gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı
Yahudi yerleşimciler "Gazze'ye gittiği" gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı