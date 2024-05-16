Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 yeni gözaltı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında, gizli tanık Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayhan Bora Kaplan (solda) ve gizli tanık Sedat Sertçelik (sağda)

Ayhan Bora Kaplan soruşturması, emniyet, yargı ve siyasette farklı iddiaların da ortaya atıldığı bir görünüm kazanmıştı.

AK Parti'ye karşı komplo iddiası

Dosyada “M7” kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik, yurtdışına kaçtıktan sonra soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile ilgili şok iddialarda bulunmuştu.

Kendisinin tehdit edilerek zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da yayınlamıştı. Kendisi üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti’de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüşü.

Açıklamalar üzerine başlatılan soruşturmada Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmış evlerinde arama yapılmıştı.