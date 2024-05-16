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Bolu'daki dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'daki dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul-Ankara kara yolu üzerindeki Bolu Dağı'nda bulunan ahşap bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, restoran bölümünü ısıtmak için kullanılan sobadan kaynaklandı ve çatıya sıçrayarak maddi hasara yol açtı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan ahşap yapılı bir dinlenme tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Bakacak köyü mevkisinde İbrahim Uygun'a ait tesisin restoran olarak kullanılan bölümünü ısıtmak için kullanılan sobadan yangın çıktı.

Tesis çalışanları, restoranı saran dumanı fark ederek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak tesisin ahşap olması nedeniyle alevler çatı kısmına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Kaynaşlı ilçesi ile Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında restoranın çatı kısmı ile bazı mutfak malzemelerinde maddi hasar meydana geldi.

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