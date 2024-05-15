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Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj

Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıya uğrayıp ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico için sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

"MENFUR SUİKAST GİRİŞİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

X'teki resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

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