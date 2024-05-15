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Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybederek 10.158,63 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,11 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,08 ile metal ana sanayi oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise beklentilere paralel yüzde 3,4 yükseldi.

Ülkede, TÜFE mart ayında aylık bazda yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 3,5 artmıştı.

Analistler, enflasyondaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik öngörüleri güçlendirdiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 71 ihtimalle faiz indirimine gidebileceği tahmin ediliyor.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Japonya'da büyüme ve sanayi üretiminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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