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Işıkhan’dan iş arayanlara çağrı! İŞKUR'da 181 bin 264 işçi aranıyor

Işıkhan’dan iş arayanlara çağrı! İŞKUR'da 181 bin 264 işçi aranıyor

İŞKUR’da 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 işçi arayışı bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş arayanlara çağrıda bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, işverenlerin 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 işçi arayışının olduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.

İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un anlık verilerine göre, işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. 'İş arıyorum' diyen İŞKUR'a gelsin." ifadesini kullandı.

İŞKUR'un sistemindeki açık işlere "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx" adresinden ulaşılabiliyor.

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