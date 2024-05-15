Usta oyuncu Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı

"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da arasında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Ayten Gökçer toprağa verildi.

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Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu Zerrin Tekindor, Gülenay Kalkan ve Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.

Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sanat camiası için acı bir gün olduğunu belirterek, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız. Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyazperde de sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını da alan çok başarılı bir oyuncu ve yine 1992'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'ne layık görülmüş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Taziyeleri kabul eden, sanatçının kızı Aslı Gökçer Oba, şunları kaydetti:

"Annem hem meslek hem de özel hayatında, 'Hep çok sevdim, çok sevildim.' dedi. 'O yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin. En çok o zaman ben üzülürüm.' demişti. Bütün sevenlerinden ricam üzülmeyin. Onun güzel günlerini, başarılarını, hepimizin hayatına dokunduğu noktaları kutlayalım."

Sanatçı Ayten Gökçer, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi.