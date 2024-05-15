Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel ile ne zaman görüşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne iade-i ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine yönelik soruyu yanıtladı. Erdoğan, ziyaretin yakın zamanda yapılacağını söyledi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.
Erdoğan’a Cumhuriyet Halk Partisi’ne ne zaman iade-i ziyaret yapılacağı soruldu.
Cumhurbaşkanı, “Yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım.” yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la AK Parti Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirmişti.
Bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye bir iade-i ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştı.