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Erbakan: Amerikan doları kalkacak İslam dinarına geçilecek

Erbakan: Amerikan doları kalkacak İslam dinarına geçilecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneğince Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen " İstanbul'un Fethi" programında açıklamalarda bulundu. Ekonomide yeni fetihler gerçekleştireceklerini belirten Erbakan, Amerikan dolarının ortadan kaldırılacağını ve İslam dinarına geçileceğini söyledi.

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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, "İstanbul'un Fethi" nedeniyle katıldığı programda Amerikan dolarının ortadan kaldırılacağını ve İslam dinarına geçileceğini söyledi.

Mekke'nin, Kudüs'ün, İstanbul'un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihleri gerçekleştireceklerini ilan ettiklerini anlatan Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz; tekebbür, çifte standart, savaşlar, işgaller olmayacak, kaba kuvvet değil, hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz; sömürü, faiz, haksız kazançlar olmayacak, nimet, külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak.

Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah. Paylaşımda adalet temsil edilecek. Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak. Hukuk alanında fetihler gerçekleştireceğiz; çifte standart değil, adalet hakim olacak, kul haklarına riayet edilecek.

Güçlüler haklı sayılmayacak, haklılar güçlü olacak inşallah. Bütün bunlarla zihinlerde fetihler gerçekleştireceğiz. Namaz kılan, Siyonizm kölesi olmayı reddeden nesilleri yetiştireceğiz inşallah."

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