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İzmir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı

İzmir'in Torbalı ilçesinde anne ve babasını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'taki evine gelen K.Y, henüz bilinmeyen nedenle annesi Sevilay Yılmaz ve babası Hikmet Yılmaz ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına ateş ederek, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sevilay Yılmaz ile Hikmet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan K.Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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