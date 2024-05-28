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Hamas'tan İsrail'in Refah saldırıları sonrası dünyaya "harekete geçme" çağrısı

Hamas'tan İsrail'in Refah saldırıları sonrası dünyaya "harekete geçme" çağrısı

Hamas, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) meydan okuyarak Refah'ın batısındaki yerinden edilmiş Filistinlileri hedef almaya devam etmesinin, tüm dünyayı hukuki ve ahlaki bir sorumlulukla karşı karşıya getirdiğini belirtti.

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Hamas, İsrail'in Refah kentinde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan art arda saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in UCM'ye ısrarla meydan okuduğuna dikkati çeken Hamas, dünyanın bu durumda hukuki ve ahlaki bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Hamas'ın açıklamasında "Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı'nın acil harekete geçerek, İsrail'in uluslararası kanunları skandal şekilde ihlallerini durdurmak için net ve kesin karar alması gerekiyor." denildi.

Kadın, çocuk ve yaşlıların korunması çağrısında bulunulan açıklamada, devam eden "vahşi cinayetleri" nedeniyle Siyonist liderlerin ve savaş suçlularının hesap vermesinin zorunlu olduğu aktarıldı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun bugün, Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda da 20 kişi ölmüştü, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

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