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Bakan Şimşek duyurmuştu! GYF ile küçük yatırımcı da ev sahibi olabilecek

Bakan Şimşek duyurmuştu! GYF ile küçük yatırımcı da ev sahibi olabilecek

Bakan Mehmet Şimşek duyurmuştu. Gayrimenkul Yatırım Fonları’nın(GYF) konut projelerine yatırım yapmasının önünü açacak düzenlemede sona gelindi.

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 Gayrimenkul yatırım fonları, gayrimenkul projelerine yatırım yapabilecek. Böylece arz artacak, fiyatın yükselişi azalacak. Yatırımcı ister ev alacak, ister proje getirisinden gelir elde edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşüm ve konut arzının artmasını sağlayacak yeni modeli devreye sokacaklarını açıkladı. Buna göre, kısa süre içinde Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) kurulmasına ilişkin düzenlemesi yayınlanacak.

Wiew Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İmran Bozdoğan, düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gayrimenkule erişimin zorlaştığı bir dönemde atılan adımın önemine değinen Bozdoğan, projenin fiyatlarda bir stabil hale gelme ve fiyatlarda düşüş eğilimi göstermesinde etkili olacağını ifade etti.

Bozdoğan, "Böylece her bütçeden yani düşük bütçeli yatırımcının da gayrimenkule yatırım yapmasının önü açılacak" dedi.

KAYNAK: HABER 7

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