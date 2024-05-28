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Malatya'da "asılsız ihbar"a para cezası başlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Malatya'da "asılsız ihbar"a para cezası başlıyor

Malatya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrıda bulunanlara ve hattı gereksiz meşgul edenlere Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesilmeye başlandığını duyurdu.

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Vali Ersin Yazıcı imzasıyla yayımlanan ve 20 Mayıs Pazartesi itibariyle geçerli olan genelgede, 112 Acil Çağrı Merkezinde 7/24 görev yapan, iletişim becerisi yüksek, panik ve endişe durumlarında gelen acil çağrılarda telefonun diğer ucundaki vatandaşlara psikolojik destek sağlayan tecrübeli personelin görev yaptığı kaydedildi.

Çağrı personellerinin sağlık, polis, jandarma, yangın ihbarları ve AFAD birimleriyle koordinasyonu sağlayarak, tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmalarının sağlandığı anlatılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Malatya 112 Acil Çağrı Merkezine 2023 yılında 990 bin 74 çağrı gelmiş olup, bu çağrıların yüzde 74'ünü asılsız ihbarlar (alınan ihbarlara intikal eden ekiplerce olayın gerçek olmadığı anlaşıldığı ihbarlar) ve amaç dışı aramalardan (sessiz aramalar, hakaret, küfür, alay etme, şaka, taciz vb..) oluştuğu istatistiki verilerden anlaşılmıştır. Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız çağrılar nedeniyle zaman ve kaynak kaybı yaşanmakta. Bunun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrının asılsız ihbar olması durumunda olay yerine giden ekiplerce tutulan tutanağa istinaden, 112 Acil Çağrı Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yaptırımlar bölümünün 23. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere idari para cezası uygulanmaktadır."

Genelgede 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden, personelin görev yapmasını engelleyen, acil yardım talebi olan vatandaşların bu hatta ulaşmasını geciktiren ya da engel olan kişilere ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari yaptırım cezası uygulanacağı ve ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.

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