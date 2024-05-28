İşini bırakıp köyüne döndü, şimdi paraya para demiyor! "Satışla ilgili sorunumuz yok"
Bursa'da uzun yıllar mobilya sektöründe çalıştıktan sonra Erzincan'daki köyüne dönen girişimci Fikret Ateş, atıl arazilerini değerlendirip çilek ve böğürtlen bahçeleri kurdu.
Memleketinden uzakta mobilya sektöründeki bir firmada yönetici olarak çalışan Fikret Ateş, işini bırakıp 2021'de köyüne yerleşti.
Ateş, kent merkezine bağlı Tatlısu köyündeki dedesinden kalma 60 dönümlük arazisini işleyerek 6 dönümüne çilek, diğer bölümüne de böğürtlen ekti.
Yılda 40 ton böğürtlen, 25 ton çilek üretiyor
Bölgede üretimi yaygın olmayan bu meyvelerle kazanç sağlamayı hedefleyen Ateş, yılda 40 ton böğürtlen, 25 ton çilek üretiyor.
20 kişiyi istihdam etti: Bahçe bakımı ve hasat yapılan nisan-kasım döneminde 20 kişiyi de istihdam eden Ateş, ürünlerini, katkı maddesi kullanmadan "Freeze Dry Teknolojisi" ile dondurarak kurutan bir firmaya satıyor.