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Bebehum probiyotik özellikli bebek devam sütü üretti

Bebehum probiyotik özellikli bebek devam sütü üretti

Gürler Global AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gürler, "Hedefimiz, kaliteli ve güvenilir ürünlerimizle bebeklerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak" dedi.

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Bebehum, hidrolize protein eldesiyle cennet hurması ve Düzce kabağından probiyotik özellikli bebek devam sütü üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Düzce'de üretim yapan Gürler Global AŞ'nin markası Bebehum, 5 bin metrekarelik yeni fabrikasını faaliyete geçirerek bebek devam sütünde yerli üretime başladı.

Hidrolize protein eldesiyle cennet hurması ve Düzce kabağından probiyotik özellikli bebek devam sütü üreterek yenilikçi bir ürün geliştiren Bebehum, modern teknolojilerle donatılan yeni üretim tesisiyle bebek devam sütlerini, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da ihraç edecek.

2016'da kurulan firma, bebek ve çocuk giyiminden bebek devam sütü üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Proje, Gürler Global AŞ desteğiyle KOSGEB'in AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürler Global AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gürler, Bebehum ile yerli ve milli üretimde önemli bir adım attıklarını belirterek, 'Hedefimiz, kaliteli ve güvenilir ürünlerimizle bebeklerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak.' ifadelerini kullandı.

Yerli üretimin başlamasıyla, bebek devam sütü alanındaki yıllık ortalama 110 milyon dolarlık cari açığın kapatılması hedefleniyor.

Bebehum, Türkiye'nin yerli ve doğal kaynaklarından stratejik bir şekilde faydalanarak uluslararası arenada rekabet gücünü artırma hedefine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Gürler Global AŞ bünyesinde yer alan bir diğer marka olan Bebegen, bebek ve çocuk giyim ürünleriyle piyasada yer alıyor. Yolculuğuna e-ticaretle başlayan Bebegen, kısa sürede büyüyerek perakende mağazacılığa ve ihracata yöneldi.

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