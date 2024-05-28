Uraloğlu açıkladı: Milli voleybolcular business class ile dönecek

Filenin Sultanları'nın 13 saatlik ABD yolcuğunu ekonomi sınıfında yapmasını yönelik tartışmalar sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "İletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz" dedi.

Abone ol

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere ABD’ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçması gündem olmuştu. Filenin Sultanlarının sosyal medya isyanına destek paylaşımları yağarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Uraloğlu, ABD seyahatinde yaşanan sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığını belirtirken; "Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda soruları cevaplayan Bakan Uraloğlu, 2024 Voleybol Kadınlar Millet Ligi 2.etap müsabakaları için ABD’ye giderken ekonomi sınıfında uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili gelen soru karşısında Durumu sosyal mecralardan ve haber kanallarından öğrendiğini belirtti.

Uraloğlu şunları kaydetti:

"Ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanıyla konuştum. Kendisi bana şunu söyledi; ‘Burası Amerika uçuşu ve yaklaşık 13 saatlik bir uçuş. Bize tam 10 gün önceden haber verdiler. 10 gün önce özel bir uçak veya özel bir sefer ilave etmeksizin konuyu çözme şansımız yoktu. Geç haber verildiği için çözemedik."

Türk Hava Yolları’nın Milli takımlar ile yüzbinlerce dolarlık sponsorluk anlaşması bulunduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda olan kurum bunu esirgemeyecektir. Ancak iletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.