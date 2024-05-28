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Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık RAMS Başakşehir macerası sona erdi

Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık RAMS Başakşehir macerası sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de milli futbolcu Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık macerası sona erdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "2004-2005 sezonunda alt yapımıza katılarak, ailemizin en önemli parçalarından biri haline gelen Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi sona ermiştir." denildi.

Açıklamada, "Kulübümüzde 36'sı Avrupa kupalarında olmak üzere 500'den fazla maça çıkan, bir çok kez A Milli Takımı'mızın da formasını giyen, saha içi ve saha dışında örnek bir profesyonel olan, aidiyeti ve bağlılığıyla hem kulübümüzde hem de Türk futbolunda önemli bir figür haline gelen Mahmut Tekdemir, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

36 yaşındaki futbolcunun istikrarlı performansına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstikrarıyla adını, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli oyuncuları arasına yazdıran, 2019-2020 sezonundaki tarihi şampiyonluğumuzda da takım kaptanı olarak şampiyonluk golümüzü kaydederek kıymetli başarımızın önemli pay sahiplerinden biri olmuştur. Kulübümüzle birlikte büyüyerek efsanemiz olan Mahmut Tekdemir'e bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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