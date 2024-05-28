BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), son üç haftada 1 milyon kişinin Refah kentini terk ettiğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yönelik saldırıları nedeniyle son üç haftada 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

UNRWA'nın resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada, Refah'ta yaşanan dramatik duruma dikkat çekildi. Açıklamada, İsrail ordusunun yoğun bombardımanı ve kara saldırıları sonucunda kaçmak isteyen 1 milyon Filistinlinin, güvenli bir yer bulmak umuduyla Gazze'nin farklı bölgelerine göç ettiği belirtildi.

Ancak, UNRWA yetkilileri tarafından ifade edildiği üzere, bu insanların gidecekleri güvenli bir yer bulma şansı giderek azalıyor. Savaşın devam etmesiyle birlikte, Gazze'deki temel ihtiyaçların karşılanması da giderek zorlaşıyor. Yiyecek ve su sıkıntısının arttığı vurgulanarak, bölgedeki Filistinlilere yardım ve koruma sağlamanın neredeyse imkansız hale geldiği ifade edildi.

UNRWA'nın 20 Mayıs'taki açıklamasında, İsrail ordusunun saldırılarının başladığı tarihten itibaren Refah'tan 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiği belirtilmişti. 7 Mayıs'ta başlayan kara saldırısıyla birlikte İsrail ordusunun Mısır sınır kapısını ele geçirdiği ve Refah bölgesine yoğun bombardıman gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Son olarak, 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilere ait çadırların hedef alındığı bir bombardıman sonucunda en az 45 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.