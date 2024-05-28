Eski belediye başkanı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı. İlgezdi için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu, eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame hazırladı. İlgezdi, başkanlık yaptığı dönemde, ruhsata aykırı inşa edilen altı yapının yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla suçlanıyor.

İddianamede, Ataşehir'deki imara aykırı yapılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan ön inceleme raporuna yer verildi. Raporda, ilçede İmar Kanunu'na aykırı bazı projelerin bulunduğu ve bu projelerin bazıları için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak belediye görevlilerinin bu karara uymadığı belirtildi.

Yıkım kararı

Bu duruma istinaden, İçişleri Bakanlığı tarafından, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Battal İlgezdi ve sekiz belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. Danıştay'a yapılan itirazın da reddedilmesiyle birlikte soruşturma süreci ilerledi. İddianamede, İlgezdi ve diğer şüphelilerin, Belediye Encümeni tarafından 2020-2021 yılları arasında verilen altı ruhsata aykırı yapıların yıkılması yönündeki kararlara uymadıkları kaydedildi.

İstenilen cezalar

İddianamede suçlamaları kabul etmeyen isimler arasında Battal İlgezdi'nin yanı sıra Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli de bulunuyor. Bu dokuz kişinin her biri "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.