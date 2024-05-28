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Ankara’da bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını kontrol eden bakan kim?

Ankara’da bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını kontrol eden bakan kim?

Hande Fırat, kamuda tasarruf tedbirlenine ilişkin son gelişmeleri yazdı. Fırat, "Türkiye’ye gelecek para açısından çok önem taşıyan bakanlığın başındaki isim; Ankara’da bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını bile kontrol ediyor." dedi.

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Kamuda tasarruf genelgesi 16 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları elini taşın altına sokacak düzenlemelerin hayata geçip geçmeyeceği merak konusu.

Tasarruf tedbirlerine ilişkin gazeteci Hande Fırat, edindiği bilgileri Hürriyet'teki "Ankara'dan tasarruf notları" başlıklı yazısında aktardı:

-Bakanlıklarda genelgenin uygulanmasından sorumlu bakan yardımcıları belirlendi.

- Görevleri hem genelgeye uyulması hem de uyulduğunu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na bir anlamda raporlamak.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konudaki hassasiyeti biliniyor.

HER BAKANIN ÖNÜNE BİLGİ NOTU

- Son bakanlar kurulu toplantısına girer girmez, her bakanının oturduğu masaya bilgi notu koyduğunu öğrendim.

- Bu notta Şimşek hem tasarruf tedbirleri hakkında bir kere daha bilgi verdi, hem de bakanlara Ankara ve İstanbul’da ihtiyaç duyulması halinde kullanabilecekleri iki konferans salonunun ismini de verdi.

Kısacası kamuda otellerde ya da başka alanlarda kiralanarak organizasyon yapma döneminin bittiğini alternatif adreslerle de hatırlatmış oldu.

ELEKTRİKLERİ KONTROL EDEN BAKAN

Kabinede bazı isimlerin tasarruf genelgesi konusunda ciddi hassasiyet gösterdiğini söyleyebilirim. İsimlerini müsaade almadığım için açıklamayacağım. Ancak yaz aylarına girerkenF Bir başka bakan ise katıldığı eğitim ile ilgili programlarda kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen öğrencilerin alımını bizzat kendisi yapıyor.

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