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İki ilde 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

İki ilde 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Mersin ve Kocaeli'de gerçekleştirdiği operasyonlarda 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yürütülen çalışmada ekipler "insani yardım malzemesi" beyanlı konteynerlerden şüphelendi.

Konteynerlerde x-ray cihazında tarama neticesinde şüpheli yoğunluk alınması üzerine fiziki arama yapıldı. Detaylı aramada Türkiye'ye yasa dışı sokulmaya çalışılan 6 konteynerde 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar lira olduğu belirlendi.

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Kocaeli Limanı'ndaki şüpheli konteynerler takibe alındı. Detaylı aramalar sonucunda 4 konteynerde 197 bin 548 oyuncak, 2 bin 592 fan, 28 bin 800 lazer, 575 gözlük, 2 bin 484 çanta, 7 bin 950 top, 8 bin 690 oyun seti bulundu. Kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon lira olduğu tespit edildi.

Böylece iki operasyonda toplamda 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçakçılığa engel olundu.

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