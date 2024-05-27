Joshua King, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Joshua King, sarı-lacivertli taraftarlara duygusal bir veda mesajı yayınladı.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Joshua King, takımdan ayrıldığını açıkladı.

King bu sezon sık sık yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelmişti.

"Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim"

Norveçli futbolcudan taraftarlar için de bir veda mesajı geldi.

King, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi Bu kulüpteki zamanım ne yazık ki bitiyor.

2 yıl boyunca sarı/mavi gömleği giydiğim için onur duyuyorum. Futbolda inişler ve çıkışlar vardır. Sakatlıklarım, bu harika kulübe imza attığım zaman planladığım şeyi siz hayranlara vermemi engelledi, bunun için özür dilerim. Kimse senin önünde sahada olmayı benden çok isteyemezdi! İmzalamadan önce kulüp hakkında çok şey bilmiyordum. Ama şimdi Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu kulüp için sahip olduğun tutku, destek ve sevgi gerçekten nadirdir. Son 2 yıldaki ekip arkadaşlarıma & eğitim alanındaki personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Başarıların devamını dilerim & tekrar Fenerbahçe Kral"

Fenerbahçe'ye 2022 yazında transfer olan King, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı.