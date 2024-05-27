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Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğunu kutladı.

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2023-2024 sezonunu 102 puan ile rekor puan ile lider bitirerek kupayı kazanan sarı-kırmızılı takımda zaferin kutlamaları Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden hız kesmeden sürerken, Fatih Terim'den gerçekleşen törenle ilgili bir paylaşım geldi.

Fatih Terim kutladı

Sarı kırmızılı ekibin efsane isimlerinden Fatih Terim tarafından yapılan paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum Galatasaray, 24.Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan bu paylaşıma, "Teşekkürler İmparator" şeklinde cevap geldi.

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