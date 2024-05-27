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Bakan Özhaseki: TOKİ ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik

Bakan Özhaseki: TOKİ ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklama ile TOKİ'nin son 22 yılda yaptığı konut sayılarını açıkladı.

Bakan Özhaseki, son 22 yılda TOKİ eliyle, dar gelirli vatandaşlar için toplam 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettiklerini dile getirdi. Özellikle 6 Şubat depremlerinde TOKİ'nin çok iyi bir sınav verdiğini belirten Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde hiçbir TOKİ konutunun yıkılmadığını, TOKİ'nin konutta güvenin adresi haline geldiğini, 81 ilde ürettikleri sağlam ve güvenli konutları sosyal donatı alanlarıyla tamamlayarak bir yaşam alanı oluşturduklarını dile getirdi.

Üretilen sosyal konutların yoğun talep gördüğünü belirten Bakan Özhaseki, sosyal konutların yanı sıra afet konutu ve köy evi yaptıklarını, kentsel dönüşümle de riskli ve sağlıksız yapı stokunu yenilediklerini söyledi.

'TOKİ eliyle sosyal konutlarımızı üretmeye devam ediyoruz" 

Özhaseki açıklamasında, TOKİ'nin şantiye ve çalışan sayısına da değindi.

Bakan Özhaseki, "874 şantiyede 90 bin kişilik işçi ordumuzla sahada çalışıyoruz. Vatandaşlarımız için sağlam ve güvenli konutlar üretiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin her bir köşesinde TOKİ eliyle sosyal konutlarımızı üretmeye devam ediyoruz. Biz sadece dört duvar yapmıyoruz. Sadece betondan, tuğladan ibaret binalar yapmıyoruz. Biz, insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz. Yaptığımız her konutla mutlu aileler, sağlıklı bireyler ve dolayısıyla huzurlu toplum hedefimize hizmet ediyoruz" dedi.

"Konutlar, yuvaya dönüştü"

Bakan Özhaseki, okul, cami, sağlık ocağı, yurt, hastane, meydan, çarşı, yeşil alan ve park da yaptıklarını belirterek, modern şehir yaşamı içinde eskimeye yüz tutan mahalle kültürünü yaşatacaklarını kaydetti.

Konutları, şehirlerin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak yaptıklarını dile getiren Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal konut üretimine 81 ilde devam ettiklerini kaydederek, "Ülkemizin her bir köşesinde TOKİ ile konutlar yuvaya dönüştü" diye konuştu.

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