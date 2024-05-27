Sosyal medyada küfürler savuran astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçeli taraftarlara küfürler savurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

"Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven dün akşam Galatasaray'ın şampiyon olmasından sonra kendisine yüklenene Fenerbahçelilere sosyal medya hesabından canlı yayın açarak küfürler savurmuştu.

Güven yaptığı paylaşımlarda ise, "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfredip beni tehdit ediyordunuz. Adamın böyle hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun...

-Allah'a şirk koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Beni Allah gibi gördünüz, alın bakın sonuca. Beter olun. Öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar...

-Ben size gidin beni manşet mi yapın dedim? Allah'a ortak koşan insanlar her zaman eksiklerdir. Sıra Galatasaray tarafına da gelecek...

-Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim. Bir kez takdir görmedim. Ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın." ifadelerini kullanmıştı.