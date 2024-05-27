BIST 10.646
DOLAR 32,17
EURO 34,93
ALTIN 2.436,53
HABER /  GÜNCEL

BBP Genel Başkanı Destici'den, 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı

BBP Genel Başkanı Destici'den, 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimleriyle Orta Çağ karanlığına itilmeye çalışılmış, her seferinde darbelerin faturasını milletimiz ödemiştir." ifadesini kullandı.

Abone ol

Destici, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Darbeyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel müesseselerinin, anayasasının, parlamentosunun, hükümetinin, cumhurbaşkanlığı makamının, yargı kurumlarının ve silahlı kuvvetlerinin, tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildiğini anımsatan Destici, çoğu İstiklal Savaşı gazileri, kahramanları olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş yöneticilerine, en korkunç, en iğrenç suçları işlemiş kişilere bile uygulansa hiç kimsenin vicdanının kaldırmayacağı muamelelerin yapıldığını belirtti.

Mustafa Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimleriyle, Orta Çağ karanlığına itilmeye çalışılmış, her seferinde, darbelerin faturasını, insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte geri kalmışlık' olarak milletimiz ödemiştir. Milletimiz ise 27 Mayıs 1960'tan bugüne, tüm darbeleri lanetlemiş, son olarak, 15 Temmuz 2016'da, tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini korumuş, kendine, devletine ve geleceğine sahip çıkmıştır.

27 Mayıs darbesinin 64. yılında, millet iradesine yönelen tüm girişimlerin, aslında milletin istiklal ve istikbaline kurşun sıktığı gerçeğini hatırlıyor ve hatırlatıyor, 1960 darbesinin düzmece mahkemelerinde şehit edilen, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve darbe şartlarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık beraat etti! Maktul avukatı: Hiç beklemediğimiz bir sonuç
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık beraat etti! Maktul avukatı: Hiç beklemediğimiz bir sonuç
Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedine ait parçalar bulundu
Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedine ait parçalar bulundu
Kritik ekonomi toplantısı sonrası açıklama!
Kritik ekonomi toplantısı sonrası açıklama!
İrlanda Başbakanı Harris'ten Refah'ta sivilleri bombalayan İsrail'e sert tepki: Alçakça hareket
İrlanda Başbakanı Harris'ten Refah'ta sivilleri bombalayan İsrail'e sert tepki: Alçakça hareket
İsrail 234 gündür saldırılarını sürdürüyor! Gazze'de can kaybı arttı
İsrail 234 gündür saldırılarını sürdürüyor! Gazze'de can kaybı arttı
İsrail'in Refah'taki alçak saldırısı sonrası Macron'dan açıklama
İsrail'in Refah'taki alçak saldırısı sonrası Macron'dan açıklama
Bazı illerde 112 Sağlık hizmet birimlerinin kapatılacağı iddiası! DDM'den açıklama geldi
Bazı illerde 112 Sağlık hizmet birimlerinin kapatılacağı iddiası! DDM'den açıklama geldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'de söz tükendi, insanlık utandı, sabır kalmadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'de söz tükendi, insanlık utandı, sabır kalmadı
Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden geriye buruk hikayeler kaldı
Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden geriye buruk hikayeler kaldı
Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde konuştu: Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız
Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde konuştu: Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız
Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelinini öldürmüştü! O kayınpeder için istenen ceza belli oldu
Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelinini öldürmüştü! O kayınpeder için istenen ceza belli oldu
Ümit Zileli Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Başdanışmanı oldu
Ümit Zileli Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Başdanışmanı oldu