Ümit Zileli Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Başdanışmanı oldu

Gazeteci ve Yazar Ümit Zileli, Zafer Partisi'ne katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Zileli'nin İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı.Abone ol
Gazeteci Ümit Zileli'nin Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildiği duyuruldu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'n sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:
''Değerli dostum Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarının muhafazası ve ülkemizin örtülü istilasına karşı mücadele edeceğiz.''