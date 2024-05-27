BIST 10.697
DOLAR 32,18
EURO 34,93
ALTIN 2.430,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu

Muğla'da sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu. Başında ve elinde yaralar bulunan cesedin, 58 yaşında olan Şenol Mert isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi.

Abone ol

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde bir kişinin, iş yerinin önünde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin Şenol Mert (58) olduğunu tespit etti. Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 için aday kadrosu açıklandı
İspanya Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 için aday kadrosu açıklandı
Katar, Belçika ve UNRWA, İsrail’in Refah saldırısını kınadı
Katar, Belçika ve UNRWA, İsrail’in Refah saldırısını kınadı
Realme yeni 12 serisini tanıttı profesyonel kamerası dikkat çekti
Realme yeni 12 serisini tanıttı profesyonel kamerası dikkat çekti
Galatasaray, rekorlarla şampiyonluğa koştu
Galatasaray, rekorlarla şampiyonluğa koştu
DeFacto Mısır'da 32'nci mağazasını açtı
DeFacto Mısır'da 32'nci mağazasını açtı
Yapı Kredi Özel Bankacılık uluslararası 2 ödül aldı
Yapı Kredi Özel Bankacılık uluslararası 2 ödül aldı
Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı yorum yağdı
Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı yorum yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs darbesi açıklaması: 22 yıl boyunca her yolu denediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs darbesi açıklaması: 22 yıl boyunca her yolu denediler
Cezaevinden hastaneye sevk edilmişti! Bahar Candan'a ne oldu son durumu nasıl?
Cezaevinden hastaneye sevk edilmişti! Bahar Candan'a ne oldu son durumu nasıl?
Rusya'da Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması teklif edildi
Rusya'da Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması teklif edildi
Türk Kızılayı Gazze Şeridi'nde yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı
Türk Kızılayı Gazze Şeridi'nde yeniden sıcak yemek dağıtımına başladı
Teknik direktörü Carlo Ancelotti açıkladı! Onlardan biri de Arda Güler olabilir
Teknik direktörü Carlo Ancelotti açıkladı! Onlardan biri de Arda Güler olabilir