Muğla'da sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu. Başında ve elinde yaralar bulunan cesedin, 58 yaşında olan Şenol Mert isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi.

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Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde bir kişinin, iş yerinin önünde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin Şenol Mert (58) olduğunu tespit etti. Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.