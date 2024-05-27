Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs darbesi açıklaması: 22 yıl boyunca her yolu denediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde mesajlar verdi. Erdoğan, "Türk siyasi tarihinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz. Anadolu ihtilalini içlerine sindiremeyenler, milli iradeyi gasbetmek için 22 yıl boyunca her yolu denediler." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz." dedi.

"İdam edilen bizatihi milletin özgür iradesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır. Menderes ve arkadaşlarının şahsında önce mahkum edilen sonra idam edilen bizatihi milletin özgür iradesidir." ifadelerini kullandı.

"22 yıl boyunca her yolu denediler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasi tarihinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz. Anadolu ihtilalini içlerine sindiremeyenler, milli iradeyi gasbetmek için 22 yıl boyunca her yolu denediler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi kapanmıştır. Fezlekeler, iddianameler, tetikçiler ve terör örgütleri üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona ermiştir." diye konuştu.

"Kimsenin pusu kurmasına izin vermeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasimize ve milli iradeye kimsenin pusu kurmasına izin vermeyiz." dedi.

"Mevcut anayasa ile devam edemeyiz"

AK Parti ve MHP'nin başlattığı yeni anayasa çalışmalarına değinen Erdoğan, "Elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasa ile devam edemeyiz. Bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız. Meclis'imiz yeni anayasa yapacak olgunluğa, kudrete sahiptir. Milli bir ödev olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Hitler gibi, tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak"

Gazze Refah'ta sivillerin yaşadığı çadırları bombalaması sonucu 40 sivilin öldüğü İsrail saldırısına tepki gösteren Erdoğan, "İsrail mülteci kampına füze yağdırmıştır. Bu katliam terör devletini kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etti. Netanyahu ülkesinde iyice köşeye sıkışmaktadır. Hitler gibi, tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak. İnsanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız."