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Damacana suya zam! 1 bardak su 1 TL'yi aştı

Damacana suya zam! 1 bardak su 1 TL'yi aştı

Son bir yılda yaşanan ekonomik artışlar damacana su fiyatlarını da vurdu. 19 litrelik damacana suyun fiyatı 100 TL'yi aşarken, bir bardak suyun maliyeti 1 TL'yi geçti.

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Damacana su fiyatlarındaki artışlar tepkilere neden oldu. Fiyat artışları, özellikle dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor. Birgün gazetesinden Tuğba Göbekçin'in haberine göre, aylık ortalama 5 damacana su tüketen bir ailenin sadece içme suyuna ödediği para 500 TL'ye kadar çıkıyor. 19 litrelik bir damacanadan ortalama 95 bardak su çıktığı düşünüldüğünde bir bardak suyun fiyatı 1 TL'yi aşmış oluyor.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, maliyet artışının fiyatlara yansıdığını belirtti. Kalebaşı, artan enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerinin yanı sıra lojistlik giderlerinin de fiyat artışında etkili olduğunu söyledi.

Su politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ise suyun bir canlı hakkı olduğunu ve ücretsiz olarak sunulması gerektiğini belirtti. Yıldız, suyun ticari bir meta olmaması gerektiğini ve yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, çeşmelerden akan suyun içme suyu olarak kullanılmasının artırılarak tüketicilerin ambalajlı suyun sürekli artan ekonomik baskısından kurtarılması gerektiğini de ifade etti.

19 Litrelik damaca su fiyatları şöyle:

Buzdağı: 130 TL
Abant: 105 TL
Hayat: 105 TL
Sırma: 105 TL
Erikli: 100 TL
Saka: 95 TL
Kayın: 90 TL
Akdağ: 85 TL

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