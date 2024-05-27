İsrail Başbakanı Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bine yaklaştı. Katliam devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 8 aydır süren savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiği belirtildi.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara 233 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı35 bin 984'e yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 8 aydır süren savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiği bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması için müzakerelerde bulunan heyete defalarca geniş yetkiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın savaşın sona ermesi ve Hamas'ın mevcut durumu koruyarak kalması için İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini talep ettiği, ancak Netanyahu'nun bu talebi reddettiği ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Netanyahu Savaş Kabinesi'nin "Hamas'la esir takası anlaşması ve Gazze'de savaşın devam etmesi" konusundaki toplantısı öncesinde savaşın sona ermesine karşı olduğunu dile getirdi.

Ne olmuştu?

İsrail 25 Mayıs'ta, Hamas'la esir takası ve ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurmuş ancak Hamas, arabuluculardan müzakerelerin gelecek hafta başlayacağına dair bir bilgi almadıklarını açıklamıştı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.